شاهد: مئات الآلاف يتوافدون على مكة مع اقتراب مناسك الحج

يتوافد مئات آلاف الحجيج القادمين من ربوع العالم على الأراضي السعودية هذه الأيام لتأدية مراسم الحج هذا العام.

ويحرص الحجاج على تأدية ما يتيسر لهم من صلوات في المسجد الحرام بمكة المكرمة طمعا في أن ينالوا أكبر أجر ممكن خلال رحلتهم المقدسة التي تمثل الركن الخامس من أركان الإسلام.

ويرفع الحجاج الذين يرتدون ملابس الإحرام المعروفة أصواتهم بالتلبية والدعاء لدى دخولهم المسجد الحرام في مكة ومشاهدتهم الكعبة التي يولون وجوههم صوبها في صلواتهم المقررة خمس مرات يوميا أيا كان مكانهم على سطح البسيطة.

ومن بين العبادات التي يؤديها الحجاج أيضا أثناء وجودهم في المسجد الحرام الطواف حول الكعبة وإكثار النظر لها.

وشددت المملكة إجراءات الأمن حرصا على سلامة الحجيج. كما تُبذل هذا العام مزيد من الجهود لتعزيز إدارة حركة الحشود.

وأجرى ألوف من الموظفين الحكوميين وأفراد الأمن والمسعفين تدريبات في الإعداد للحج.

وتقول المملكة إنها تنشر المزيد من العاملين وزادت التنسيق مع الدول التي ترسل بعثات حج لضمان التزام الحجاج بالمواعيد المتفق عليها لأداء المناسك.

وتم تركيب مئات من كاميرات المراقبة الجديدة في الحرام المكي.

وتبدأ مناسك الحج يوم التروية (الثامن من ذي الحجة) الذي يصادف السبت (10 من سبتمبر/ أيلول) ويليه يوم عرفة (9 من ذي الحجة) وهو الركن الأعظم من أركان الحج يوم الأحد (11 من سبتمبر/ أيلول) ويتبعه يوم النحر (يوم عيد الأضحى) ثم أيام التشريق.

والحج واجب مرة في العمر على من استطاع إليه سبيلا.