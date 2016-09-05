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شاهد: لندن تشتعل في الذكرى الـ350 لحريقها الكبير

5/9/2016

في الذكرى الـ350 لحريق لندن الكبير عام 1666 اندلعت النيران مرة أخرى، لكنها اندلعت هذه المرة في نموذج مصغر للعاصمة البريطانية أعده مصممو حرائق محترفون.

وبلغ طول نموذج العاصمة البريطانية الذي اندلعت فيه النيران 120 مترا، وقد تم إعداده بشكل يشبه مدينة لندن في القرن السابع عشر، والتي شهدت حريقا أتى على أغلب مباني المدينة.

وكان الحريق قد بدأ في 2 سبتمبر/أيلول 1666 وخلال خمسة أيام كان قد أحرق 80 بالمائة من العاصمة البريطانية، وتوفي بسببه ما يقرب من 10 بالمائة من السكان.

وقام بتصميم نموذج مدينة لندن مصمم الحرائق الأمريكي ديفيد بست، والذي عمل بالتعاون مع شركة أرتيشوك، وهي شركة بريطانية تعمل في مجال الدعاية والإبداع.

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