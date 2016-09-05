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شاهد: كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ باليستية باتجاه جارتها

5/9/2016

قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية في البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الاثنين، بينما عقد زعماء مجموعة العشرين اجتماع قمة في الصين، الحليف الدبلوماسي الرئيسي لكوريا الشمالية.

وقال مكتب رئاسة هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية في بيان إن الصواريخ أُطلقت من منطقة غربية جنوبي العاصمة بيونغ يانغ ظهر اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وهذه أحدث عملية إطلاق صواريخ تقوم بها كوريا الشمالية التي أطلقت عددا من الصواريخ  العام الجاري في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن الصواريخ من طراز رودونغ متوسطة المدى وطارت لمسافة نحو ألف كيلومتر.

وجاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات فقط من اجتماع زعيمي كوريا الجنوبية والصين على هامش اجتماع زعماء مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء في وقت سابق إن رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي قالت للرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين إن التجربة النووية الرابعة التي أجرتها كوريا الشمالية وإطلاقها للصواريخ بشكل متواصل يشكلان تهديدا للسلام الإقليمي وتحديا لعلاقات كوريا الجنوبية مع الصين.

وقالت وكالة شينخوا الصينية اليوم الاثنين إن شي أكد التزام الصين بتحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

ولم تبث بيونغ يانغ لقطات لعملية الإطلاق، فيما كانت قد بثت سابقا لقطات لعمليات إطلاق الصواريخ السابقة.

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