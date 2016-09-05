شاهد: عشرات القتلى في تفجيرات بمناطق يسيطر عليها نظام الأسد

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن 38 شخصا قتلوا في سلسلة تفجيرات هز معظمها مناطق يسيطر عليها النظام .

ففي مدينة الحسكة شمال شرق سوريا التي تسيطر عليها الوحدات الكردية قتل خمسة أشخاص في تفجير بدراجة نارية ملغمة في محطة محروقات بمنطقة دوار مرشو .

وكانت أربعة انفجارات قد هزت مناطق يسيطر عليها النظام السوري استهدفت مدينة حمص وريفي طرطوس ودمشق.

وأفادت وكالة سانا الرسمية أن سيارة ملغمة انفجرت عند منطقة دوار تدمر في حمص فقتل أربعة من أفراد النظام السوري وأصيب آخرون.

وأضافت الوكالة أن أحد عشر قتلوا في تفجيرين في الطريق الدولي بريف طرطوس. وفي ريف دمشق أفادت الوكالة بوقوع تفجير في طريق الصبورة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا عن مدير مشفى الباسل في طرطوس بارتفاع عدد ضحايا التفجيرين عند جسر أرزونة على الأوتستراد الدولي بريف طرطوس إلى 30 قتيلا و45 جريحاً.

وأعلنت وكالة أعماق الإخبارية مسؤولية تنظيم الدولة عن تفجير الحسكة.