شاهد: الصين تلوم الولايات المتحدة بسبب هذا الفيديو

ألقت الصين اليوم (الاثنين) اللوم على الولايات المتحدة وصحفيين في مشاجرة بمطار صيني تبادل فيها مسؤولون من الصين والولايات المتحدة تصريحات حادة أثناء نزول الرئيس الأمريكي باراك أوباما من طائرته.

وجاءت تصريحات متحدثة باسم الخارجية الصينية ردا على أسئلة بشأن إن كانت الصين التي تستضيف قمة مجموعة العشرين في مدينة هوانغتشو الشرقية تقاعست بشكل مقصود عن توفير سلم لطائرة أوباما الأمر الذي أثار تكهنات بأنها إهانة دبلوماسية.

وقالت المتحدثة هوا تشون ينغ للصحفيين في بكين اليوم الاثنين "أعتقد أنه لو كانت المجموعة الأمريكية احترمت ترتيبات العمل التي تم التوصل إليها أول مرة مع الصين فربما لم يكن ليحدث هذا".

وتابعت قولها "شاهدتم جميعا أن كل زعماء الدول الأخرى استخدموا السلالم التي وفرتها الصين فلماذا كانت الولايات المتحدة الوحيدة التي لم تفعل ذلك. كانت هذه السلالم التي طلبتها الولايات المتحدة".

وتساءلت هوا لماذا ستتعمد الصين اختلاق مشكلة مع الولايات المتحدة مضيفة أن الواقعة ليست قضية رفيعة المستوى وهي تصريحات مشابهة لتصريحات أدلى بها أوباما أمس الأحد.

وأوقف مسؤول أمني صيني مستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس وصاح في وجه مسؤول أمريكي آخر كان يحاول مساعدة الصحفيين الاقتراب من أوباما.

وانتقدت هوا وسائل الإعلام لعدم احترام قواعد الصين بشأن أماكن الوقوف لالتقاط صور لأوباما وهي يغادر الطائرة مضيفة أن مراسلي الدول الأخرى تصرفوا بشكل ملائم.

وكانت مشادة كلامية نشبت السبت على مدرج الطائرات بين مسؤول صيني ومسؤولة إعلامية بالبيت الأبيض كانت تعطي تعليمات للصحفيين الأجانب بشأن مكان وقوفهم وقت تسجيلهم لحظة هبوط أوباما من الطائرة.

وصرخ المسؤول الصيني بالإنجليزية في وجهها بغضب "هذه بلادنا وهذا مطارنا".

لكن المسؤولة الأمريكية أصرت على السماح للصحفيين بالوقوف خلف خط أحمر وتمكنوا من تسجيل الفعاليات ولحظة وصول أوباما بلا عائق.

في الوقت نفسه نشبت مشادة بين المسؤول الصيني نفسه ومستشارة الأمن القومي الأمريكي سوزان رايس ما دفع جهاز المخابرات للتدخل في جدال غير معتاد.

فبعد قليل من هبوط طائرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مدينة هانغتشو بشرق الصين لحضور قمة مجموعة العشرين حاول المسؤول الصيني منع رايس من السير نحو موكب السيارات لأنها عبرت منطقة مخصصة لوسائل الإعلام وتحدث معها بلهجة غاضبة قبل أن يتدخل أحد ضباط المخابرات.

وردت رايس على المسؤول الصيني، لكن ما قالته لم يكن مسموعا للصحفيين الذين كانوا يقفون تحت جناح طائرة الرئاسة الأمريكية.

ولم يتضح إن كان المسؤول الصيني الذي لم يعرف اسمه على الفور يعلم أن رايس مسؤولة أمريكية بارزة وليست صحفية.

وقمة مجموعة العشرين هي أهم حدث تستضيفه الصين هذا العام وتجئ في وقت تسعى فيه لترسيخ موقفها على الساحة العالمية وتجنب أية حزازات بشأن قائمة طويلة من مسببات التوتر مع واشنطن.