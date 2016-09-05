البث الحي
منوعات

شاهد: إنقاذ 38 مهاجرا بينهم رُضع ببحر إيجه

5/9/2016

أنقذت الشرطة البحرية البرتغالية 38 مهاجرا من بينهم عدة أطفال رُضع من قارب في بحر إيجه أمس الأحد (4 من سبتمبر/أيلول).

ومن بين المهاجرين مواطنون من أفغانستان والعراق وإريتريا وإثيوبيا وباكستان وسوريا.

وفي إطار العملية بوسيدون سي – وهي العملية التي أطلقتها الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود (فرونتكس) بالتعاون مع البرتغال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في شرق البحر المتوسط للتعامل مع تدفق اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوربي- يقوم ضباط البحرية البرتغاليون بنقل المهاجرين إلى ميناء سكالا سيكامينيا في اليونان.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)