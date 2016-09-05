شاهد: إنقاذ 38 مهاجرا بينهم رُضع ببحر إيجه

أنقذت الشرطة البحرية البرتغالية 38 مهاجرا من بينهم عدة أطفال رُضع من قارب في بحر إيجه أمس الأحد (4 من سبتمبر/أيلول).

ومن بين المهاجرين مواطنون من أفغانستان والعراق وإريتريا وإثيوبيا وباكستان وسوريا.

وفي إطار العملية بوسيدون سي – وهي العملية التي أطلقتها الوكالة الأوربية لمراقبة الحدود (فرونتكس) بالتعاون مع البرتغال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي في شرق البحر المتوسط للتعامل مع تدفق اللاجئين باتجاه دول الاتحاد الأوربي- يقوم ضباط البحرية البرتغاليون بنقل المهاجرين إلى ميناء سكالا سيكامينيا في اليونان.