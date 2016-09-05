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شاهد: أمريكي ينقذ غزالة بعدما اعتصرها ثعبان ضخم

5/9/2016

كانت غزالة صغيرة على وشك الموت بين عضلات ثعبان هائل عندما صادفهما أحد هواة التنزه في الغابات وأنقذ الغزالة بعد أن شارفت على أن تصبح وجبة للثعبان.

ونشر الأمريكي جيمي ويلسون، من ولاية فلوريدا الأمريكية، لقطات إنقاذه للغزالة على الإنترنت، أثناء تنزهه في الغابة.

ويظهر في الفيديو الثعبان وهو يعتصر الغزالة وقد أطبق بعضلاته على جسدها وعنقها، فيقوم ويلسون بإطلاق النار في الهواء لتخويف الثعبان الذي يبدأ بالفعل في الانسحاب بعيدا لكن ويلسون عاجله بطلقات نارية قتلته.

أما الغزالة فتبدأ في التنفس من جديد وتقف على قدميها قبل أن تفر بعيدا بعدما كانت على مشارف الموت قبل لحظات.

وتسمح لجنة صيد الأسماك والحياة البرية في ولاية فلوريدا بصيد الثعابين الضخمة، كما تشجع الصيادين على اصطيادها، وترصد مكافآت لمن يقوم باصطيادها.

وتتجه أصابع الاتهام للثعبان البورمي (نسبة إلى بورما) فيما يتعلق بالإخلال بالتوازن البيئي في منطقة غابات إيفرغليدز، وينظر إليه باعتباره أحد الكائنات الدخيلة على المنطقة. ويعتقد العلماء أن هناك ما يتراوح بين 30 ألف و300 ألف ثعبان بورمي في جنوب فلوريدا.

وكانت وزارة الداخلية الأمريكية قد حظرت منذ يناير/كانون الثاني 2012 استيراد الثعابين، لكن أساليب مواجهة الأعداد الموجودة منها مازالت متواضعة، ما يؤدي إلى زيادة أعداد الثعابين.

المصدر : الجزيرة مباشر
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