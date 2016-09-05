ذي تايمز: الدعارة سلاح لإغراء المهاجرين لبيع أعضائهم في مصر

التايمز: الدعارة سلاح لإغراء المهاجرين ببيع أعضائهم في مصر

ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن تجّار الأعضاء البشرية في مصر يستخدمون الدعارة لإغراء المهاجرين ببيع كلاهم، مشيرة إلى أن المستشفيات تغضّ الطرف عن التجارة غير المشروعة.

وقالت الصحفية في تقرير لها من القاهرة أن المهاجرين الأفارقة هم على رأس المستهدفين؛ لأنهم لا يبلغون عن الانتهاكات التي يتعرضون لها، ويقوم وسطاء محليون بالتغرير بهم، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وتشير الصحيفة إلى أنّ الطلب على شراء الكلى تزايد، حتى وصل سعرها إلى مئة ألف جنيه استرليني، ما دفع التجار إلى اللجوء إلى فتيات ليل، وعرضهن على المهاجرين إضافة إلى عرض أموال لإغرائهم لإتمام صفقات البيع.

وتلفت الصحيفة إلى أن تجارة الأعضاء محظورة في مصر بموجب قانون مشدد صدر عام ألفين وعشرة، على الرغم من أن البلاد تعد من أبرز المقاصد السياحية لزرع الأعضاء، وفقا لدراسة أجريت في المركز الطبي التابع لجامعة ايراسموس روتردام الهولندية.