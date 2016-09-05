البث الحي
منوعات

دراسة مجرية: الكلاب تفسر الكلام ونبرة الصوت كالبشر

5/9/2016

يقول مدرب لكلبة تدعى مايا "رائع ، أحسنت" فترفع الكلبة قدمها اليمنى في سعادة.

وتعمل مايا وهي كلبة مجرية من نوع غولدن ريتريفر مع باحثين مجريين في جامعة ايوتفوس لوراند ببودابست. وفحص الباحثون أدمغة 13 كلبا وخلصوا إلى أن الكلاب تفسر الكلمات ونبرة الصوت لفهم الكلام مثلما يفعل البشر.

وأظهرت الدراسة أن الكلب كالإنسان يستخدم النصف الأيسر من المخ لتفسير الكلمات ويستخدم النصف الأيمن لتفسير نبرة الصوت.

ولا ينشط الإطراء "مركز التقدير" في مخ الكلب إلا إذا تطابقت الكلمات مع نبرة الصوت.

وقال كبير الباحثين ويدعى أتيلا أنديكس من قسم علم السلوك في الجامعة عرضنا كلمات إطراء وغيرها على الكلاب وبنبرات تنم عن الإطراء وغيره وخلصنا إلى أن الكلاب كالبشر يمكن أن تفسر معاني الكلمات من خلال شيئين، وهما الكلمة والنبرة.

وتفعل بذلك بطريقة تشبه ما يحدث في المخ البشري".

وأضاف أن النتائج مثيرة للدهشة على نحو فريد لأن طريقة فهم الحيوانات للكلام لم تخضع للدراسة بهذه الطريقة في أي مكان.

وتابع: وبعيدا عن التحفيز اللغوي تقودنا النتائج الجديدة لمعرفة هل تشعر الكلاب بسعادة أكبر لدى سماع أنواع معينة من الأصوات مقارنة بغيرها. وهل هناك نوع من الموسيقى تحبه أكثر من غيره؟

وأضاف: "لدينا الآن مقياس موضوعي وهو دراسة مركز التقدير في المخ للإجابة على مثل هذه الأسئلة".

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)