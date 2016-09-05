دراسة مجرية: الكلاب تفسر الكلام ونبرة الصوت كالبشر

يقول مدرب لكلبة تدعى مايا "رائع ، أحسنت" فترفع الكلبة قدمها اليمنى في سعادة.

وتعمل مايا وهي كلبة مجرية من نوع غولدن ريتريفر مع باحثين مجريين في جامعة ايوتفوس لوراند ببودابست. وفحص الباحثون أدمغة 13 كلبا وخلصوا إلى أن الكلاب تفسر الكلمات ونبرة الصوت لفهم الكلام مثلما يفعل البشر.

وأظهرت الدراسة أن الكلب كالإنسان يستخدم النصف الأيسر من المخ لتفسير الكلمات ويستخدم النصف الأيمن لتفسير نبرة الصوت.

ولا ينشط الإطراء "مركز التقدير" في مخ الكلب إلا إذا تطابقت الكلمات مع نبرة الصوت.

وقال كبير الباحثين ويدعى أتيلا أنديكس من قسم علم السلوك في الجامعة عرضنا كلمات إطراء وغيرها على الكلاب وبنبرات تنم عن الإطراء وغيره وخلصنا إلى أن الكلاب كالبشر يمكن أن تفسر معاني الكلمات من خلال شيئين، وهما الكلمة والنبرة.

وتفعل بذلك بطريقة تشبه ما يحدث في المخ البشري".

وأضاف أن النتائج مثيرة للدهشة على نحو فريد لأن طريقة فهم الحيوانات للكلام لم تخضع للدراسة بهذه الطريقة في أي مكان.

وتابع: وبعيدا عن التحفيز اللغوي تقودنا النتائج الجديدة لمعرفة هل تشعر الكلاب بسعادة أكبر لدى سماع أنواع معينة من الأصوات مقارنة بغيرها. وهل هناك نوع من الموسيقى تحبه أكثر من غيره؟

وأضاف: "لدينا الآن مقياس موضوعي وهو دراسة مركز التقدير في المخ للإجابة على مثل هذه الأسئلة".