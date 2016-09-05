"جهة سيادية" هل يقتحم الجيش المصري صناعة الحديد ؟!

هل يقتحم الجيش المصري صناعة الحديد ؟! ـ أرشيف

في الوقت الذي تعاني فيه مئات المصانع في مصر من أزمة توافر الطاقة وخصوصا مصانع الحديد والإسمنت، مما أدى إلى عدم قدرة المصانع على العمل بكامل طاقتها، أو توقفها عن العمل، قالت مصادر رسمية مصرية، إن الحكومة تدرس آليات إصدار تراخيص لإحدى الجهات السيادية فى قطاعى الحديد والصلب والإسمنت، وتستهدف فى الأساس تحقيق توازن فى السوق، وأضافت المصادر أن مصنع الإسمنت التابع لهذه الجهة سيضاعف طاقته الإنتاجية مطلع العام المقبل لتصل إلى 7 ملايين طن، وأن نفس الجهة تجرى دراسات نهائية لإقامة مصنع آخر.

وأكدت المصادر أن هناك دراسة بشأن دخول ذات الجهة مجال الاستثمار فى تصنيع الحديد والصلب، وأنها تتضمن مقترحا للحكومة بطرح 4 تراخيص جديدة لمصانع الحديد على أن يتم تخصيص 2 منها للجهة السيادية مقابل 2 للقطاع الخاص، لافتا إلى أن تلك الدراسة تشير إلى حاجة السوق المحلية لإنتاج 4 ملايين طن حديد.

يشار إلى أن الجهة السيادية التي تملك مصنعا للإسمنت في مصر هي القوات المسلحة، ووفقاً لبيانات وزارة الاستثمار، تقدر الطاقة الإنتاجية لمصانع الإسمنت في مصر بنحو 50 مليون طن سنوياً مقابل 80 مليون طن لاستهلاك متوقع عام 2020، وكذا تبلغ إنتاجية مصانع الحديد 8 ملايين طن مقارنة بحجم استهلاك متوقع يصل إلى 12 مليونا و500 ألف طن عام 2020.

اعتراضات

في ديسمبر 2014 أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار في حينه أن الحكومة تدرس طرح رخص جديدة للحديد والإسمنت لسد احتياجات السوق المصرى بحلول عام 2020، مؤكدا أن مصر ستعانى من فجوة تقدر بـ 30 مليون طن إسمنت ونحو 4 ملايين و500 ألف طن حديد خلال تلك الفترة

واعترض عدد من صناع الحديد والإسمنت على الفكرة واتفقوا على أن دراسة الحكومة لطرح رخص جديدة للحديد والإسمنت ليست ذات جدوى فى ظل عدم توافر مصادر الطاقة للمصانع القائمة، مؤكدين قدرتها على تلبية احتياجات السوق، حال عملها بكامل طاقتها الإنتاجية التى انخفضت بسبب نقص إمدادات الغاز.

واعترض رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات على هذا التوجه، مؤكداً أن الحديث عن طرح رخص جديدة لمستثمرين فى هذا القطاع دون توفير طاقة وترك الأمر للمستثمرين لتدبير الطاقة بمعرفتهم أمر غير منطقى، مشيراً إلى أن ضخ استثمارات جديدة فى القطاع مرهون بحل أزمة الطاقة جذرياً.

وأضاف في تصريحات صحفية أن مصانع الحديد العاملة فى السوق المصرى قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى حتى 2020 من خلال رفع طاقتها الإنتاجية للعمل بالطاقة القصوى، موضحاً أن سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك يكمن فى توفير الطاقة للمصانع.

توقيت غير مناسب

وبحسب خبراء فإن منح رخص بإنشاء مصنع حديد جديد سيواجه صعوبات كبيرة فى الوقت الحالي، خاصة أن تكلفة إنشاء مصنع صلب متكامل بطاقة مليون طن تبلغ مليار دولار بالخارج وفى مصر تزيد تلك التكلفة 30% بسبب الضرائب ورسوم توليد الكهرباء ومقابل التصريح بارتفاعات ورسوم الترخيص للتنمية الصناعية ومقايسات توصيل الكهرباء والغاز.

كما أن هناك 22 مصنع إسمنت بالسوق المصرى لا تعمل بكامل طاقتها وتصل طاقتها القصوى إلى 77 مليون طن من الأسمنت فى حين لا يتعدى الاستهلاك السنوى 52 مليون طن، فلا يوجد ما يبرر التوسع فى منح رخص جديدة، خاصة أن ظروف القطاعين الراهنة لا تستدعى طرح رخص جديدة، فى ظل حالة الركود الراهنة وتشبع القطاعين، ولايصح طرح رخص حديد جديدة فى فترات الركود الاقتصادى، مشددين على أن طرح رخص جديدة للحديد يجب أن يحدث بعد تحقيق التحسن الاقتصادى وزيادة معدلات الاستثمار والتنمية

وأظهرت البيانات الإجمالية للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016/2017، استهداف وزارة المالية تحصيل نحو مليار جنيه تمثل عوائد مقابل رخص الإسمنت والحديد، وذلك ضمن بنود الإيرادات الرأسمالية الواردة بالباب الثالث من الموارد بالموازنة.

كانت شركة حديد عز قد حصلت عام 2013 على رخصة لإنشاء مصنع الحديد المختزل بقيمة 330 مليون جنيه للرخصة وبإجمالى استثمارات 3 مليارات و500 مليون جنيه للمشروع.

فهل ستدفع الجهة السيادية قيمة الرخصة والأرض التي ستقام عليها المصانع والرسوم والضرائب؟ وكيف سيتم توفير الطاقة لهذه المصانع؟ أم سيكون ذلك كله مجانا؟.