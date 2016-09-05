البث الحي
منوعات

توقعات بتعويم الجنيه المصري نهاية العام الحالي

5/9/2016

توقع بنك الاستثمار "برايم" اليوم الاثنين، إقدام السلطات المصرية على قرار تعويم العملة المحلية (الجنيه) مع نهاية العام الحالي.

وأوضح "برايم" في مذكرة بحثية، أن قرار التعويم يتطلب تأمين أربعة أشهر من الواردات (ما يعادل 20 مليار دولار كاحتياطي أجنبي) وفق متطلبات قانون البنوك المركزية، متوقعاً وصول سعر صرف الدولار في السوق الرسمية إلى 11 -11.5 جنيهاً، مقابل 8.88 جنيهات حالياً، و12.50 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء).

وخفض المركزي المصري منتصف مارس/آذار الماضي، سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر الدولار إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيه لكل دولار.

وتشير الوثيقة إلى استمرار أزمة توفير النقد الأجنبي في مصر حال ظهور أي مدفوعات مفاجئة، تزامناً مع تدهور عائدات القطاع السياحي بنسبة 40% في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2016/2015، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 14%.

وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)

شاهد: الادعاء الأرجنتيني يداهم منزل طبيبة مارادونا النفسية

(الجزيرة)