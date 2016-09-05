تراجع إيرادات قناة السويس خلال 7 أشهر

المجرى الملاحي لقناة السويس

كشفت بيانات رسمية مصرية صدرت، اليوم الاثنين، تراجع إيرادات المجرى الملاحي العالمي، قناة السويس، بنسبة 1.9% خلال الشهور السبعة الأولى من العام 2016.

ووفق البيانات التي أصدرها "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار"، التابع للحكومة المصرية، هبطت إيرادات القناة إلى مليارين و919 مليون دولار خلال الفترة من مطلع يناير/كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي مقابل مليارين و977 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2015.

وفي 6 من أغسطس/آب 2015، افتتحت مصر تفريعه جديدة لقناة السويس، وحينها صدرت توقعات عن الجهات الرسمية بأن تسهم هذه التفريعة في رفع إيرادات القناة من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول 2023، بدلا من رقم الإيرادات الذي بلغ 5 مليارات و465 مليون دولار في 2014، العام السابق على إنشاء التفريعة.

لكن بعض الخبراء الاقتصاديين قللوا، في حينها، من جدوى هذا المشروع التطويري للقناة، بينما انتقد آخرون صرف مبلغ ضخم عليه (نحو 8 مليارات دولار) في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية، لافتين إلى أنه كان يمكن توجيه هذا المبلغ إلى قطاعات تنموية أخرى كانت في حاجة أمس إليه.

واليوم، قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة العمل الرابعة بقمة "مجموعة العشرين" المنعقدة في مدينة هانغتشو الصينية، إن قناة السويس الجديدة (يقصد التفريعة) ساهمت في دفع حركة التجارة الإفريقية مع الأسواق العالمية.