اتفاقية سعودية – روسية لاستعادة الاستقرار لأسواق النفط

خالد الفالح ـ وزير النفط السعودي

أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية، يتم بموجبها تشكيل لجنة مشتركة لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير النفط السعودي خالد الفالح، مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، في مدينة هانغتشو الصينية، التي تستضيف قمة العشرين، منذ أمس.

وقال الوزير الفالح، إن "الاتفاق مع روسيا على تشكيل لجنة، بحاجة إلى تضافر الجهود من جانب المنتجين كافة لإعادة أسعار النفط لمستويات مقبولة".

وأضاف في مؤتمر صحفي "نعم هذا هو الوقت المناسب للتفاهم مع روسيا حول إعادة الاستقرار للأسواق خلال الفترة المقبلة، بما يحقق الفائدة لكل من المنتجين والمستهلكين معاً (دون إبداء مزيد من التفاصيل حول الخطوات العملية لاستعادة استقرار الأسواق)".

وعقب المؤتمر الصحفي، قفزت أسعار خام برنت إلى 49 دولاراً و33 سنتا للبرميل، قبل أن ترتد هبوطاً إلى 48 دولارا و23 سنتا بحلول الساعة (10:39 ت.غ)، صعوداً من أسعار افتتاح تعاملات اليوم البالغة 46 دولارا و71 سنتا.

من جهته، أكد وزير الطاقة الروسي في المؤتمر، إن بلاده ستتعاون مع السعودية لتقليص تقلبات أسواق النفط الخام (دون أن يحدد الخطوات التي ستتبعها روسيا لذلك).

وأعلنت وكالة "تاس" الروسية اليوم، على لسان نوفاك قوله، إن بلاده مستعدة للمشاركة في أي اتفاق لتثبيت الإنتاج إذا اتخذ هذا القرار من جانب كبار منتجي النفط حول العالم.

وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 48 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

وأعلن الرئيس الحالي لأوبك محمد بين صالح السادة، في بيان منتصف الشهر الماضي (أغسطس/آب)، أن اجتماعاً غير رسمي سيعقد نهاية سبتمبر/أيلول الجاري للدول الأعضاء في المنظمة، تستضيفه الجزائر على هامش مؤتمر للطاقة, يعقد بالتزامن معه.