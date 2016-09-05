إسرائيل: قصف أهداف في سوريا بعد سقوط قذائف في الجولان

تدريبات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل-أرشيف

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت أهدافا في سوريا الأحد بعد سقوط قذائف مورتر طائشة من القتال بين الفصائل في سوريا في مرتفعات الجولان.

ولم تقع إصابات أو خسائر في الأرواح جراء القصف.

وأضاف الجيش في بيان أن المنطقة التي سقطت فيها القذائف – في الجولان التي تسيطر عليها إسرائيل- تقع بالقرب من المناطق التي يدور فيها القتال في سوريا.

وقال الجيش إنه ردا على ذلك استهدف الطيران الإسرائيلي "مدافع النظام السوري".

وسبق أن رد الجيش الإسرائيلي بطريقة مماثلة عندما سقطت قذائف على الجولان.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.