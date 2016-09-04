30 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق بمصر خلال 2015

يلقى أكثر من 1.2 مليون شخص حتفهم سنويا من جراء تصادمات الطرق في العالم، ويعاني ما يتراوح عدده بين 20 مليون،50 مليون شخص إصابات غير قاتلة. وتأتــى مصــر في المرتبــة 16 عربيــاً، و109 عالميــاً من 180 دولة من حيـث معــدلات وفيــات الحــوادث والتي بلغــت 12.8 متــوفى/ 100 ألـف نسمــة.

وقدّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء –في دراسة صدرت مؤخرا-التكلفة الإجمالية لحوادث السيارات في مصر، خلال عام 2015، بنحو 30.2 مليار جنيه.

وكشفت دراسة عن "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2015″، وقوع نحو 14500 حادثة، خلال العام 2015، بنسبة زيادة 1% عن عام 2014.

وبلغ إجمالي الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات 25.5 ألف حالة وفاة وإصابة، خلال عام 2015، وفق التقرير الصادر عن الجهاز.

6203 قتيل في 2015

وأشارت الدراسة إلى أن القيمة المقدرة للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق بمصر وصلت إلى 30.2 مليار جنيه (3.4 مليار دولار) عام 2015، وذلك باستخدام أسلوب الناتج المفقود، حيث تبلغ التكلفة الكلية المقدرة للقتلى "6203 قتلى" نحو 24.1 مليار جنيه، وللإصابات الشديدة "15847 إصابة" 3.7 مليارات جنيه، وللإصابات البسيطة "3479 إصابة" 0.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى 1.8 مليار جنيه كتعويضات مسددة من شركات التأمين.

وكشفت الدراسة عن زيادة معدل القسوة (قتيل لكل 100 مصاب) ليبلغ 32.1% عام 2015، مقابل 25.8% عام 2014، بينما ارتفع معدل القتلى لكل 100 حادثة إلى 42.6 حالة عام 2015، مقابل 43.3 حالة عام 2014.

وأوضحت الدراسة أن العنصر البشري يمثل 64% من أسباب حوادث الطرق، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 21.9% ثم حالة الطريق بنسبة 2.4%.

وعن أنواع السيارات، التي تتسبب في الحوادث، أفادت الدراسة بأن السيارات الخاصة، تأتي في المرتبة الأولى كمسبب للحوادث، بنسبة 36.8%، تليها سيارات النقل بنسبة 27.8%، ثم سيارات الأجرة بنسبة 18.9%.

نصف القتلى مشاة وراكبي دراجات

دوليًا، أشار تقرير منظمة الصحة العالمية عام 2015 والخاص بالسلامة علي الطرق إلى أن أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق في العالم تقع في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل والتي يوجد فيها أقل من نصف المركبات الموجودة في العالم، حيث بلـغ متوسـط معـدلات وفيـات حـوادث الطـرق في العـالم 18.8 متوفى/ 100 ألف نسمـة، ويصـل إلى 21.5 متوفى/ 100 ألف نسمة في البلدان منخفضة الدخل، وإلى 19.5 متوفى/ 100 ألف نسمة في البلدان متوسطـة الدخل، في حين يبلغ 10.3 متوفى / 100 ألف نسمة بالبلدان مرتفعة الدخل.

ويشير التقرير – الذي يعد أول تقييم واسع النطاق لحالة السلامة على الطرق في 178 بلدا في العالم- إلى أن نصف الوفيات الناجمة عن تصادمات الطرق في العالم تقريبا يقع بين المشاة وراكبي الدراجات وراكبي الدراجات البخارية.

ليبيا الأولى عربيا وعالميا

تأتـى ليبيــا في المرتبة الأولي عــربياً وعالميـاً بمعـدل 73.4 متوفى/ 100 ألـف نسمـة، وتأتى السعـوديـة في المرتبة الثـانية عربيـاً، والمرتبة 23 عالميا بمعدل 27.4 متوفى/ 100 ألف نسمة، بينما تعد دولتا الإمارات العربية المتحدة، والبحرين من أقل الدول العربية في هذا المعدل.

ويمثل الشباب في الفئة العمرية 15 ـ 44 عاماً حوالي 59 % من وفيات وإصابات حوادث الطرق بالعالم، فيما يمثل الذكور ثلاثة أضعاف الإناث في خسائر حوادث الطرق. وتعد السرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الكحوليات أو المخدرات من أهم أسباب وقوع حوادث الطرق على مستوى العالم، بينما 155 فقط من البلدان لديها قوانين تتصدى لعوامل الأخطار مثل تجاوز السرعة وعدم استعمال الخوذات وأحزمة الأمان وكراسي وأحزمة الأطفال.

50 كم/ساعة للسرعة داخل المدن

وتوصي البحوث بأن السرعة المسموح بها في المناطق الحضرية ينبغي ألا تتجاوز 50 كم/ ساعة، فيما يمكن أن يقلل استعمال سائقي الدراجات البخارية للخوذات من مخاطر وفاتهم بنسبة 40% تقريبا ومن مخاطر تعرض رؤوسهم لإصابات شديدة بنسبة 70%. كما يقلل استخدام حزام الأمان مخاطر الوفاة بين راكبي المقاعد الأمامية بنسبة تتراوح بين 40% ، 50%. ويمكن أن يقلل الوفيات بين راكبي المقاعد الخلفية للسيارات بنسبة تتراوح بين 25% ، 75%، كما يمكن أن يحد استعمال كراسي وأحزمة الأطفال من وفيات الرضع بنسبة 70% ومن وفيات الأطفال الصغار بنسبة تتراوح بين 54% ، 80 % في حالة حدوث تصادم.