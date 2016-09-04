ناشونال إنترست: سياسة واشنطن جعلتها تحارب نفسها في سوريا

قال الكاتب سيث فرانتزمان في مقال بمجلة ذا ناشونال إنترست الأمريكية إن سياسة الولايات المتحدة جعلتها تحارب نفسها في سوريا، وإن حلفاءها هناك صاروا يتقاتلون في ما بينهم، وإن بعضهم يتهم أمريكا بالخيانة.

وأشار الكاتب إلى أن المجموعة الكردية التي واجهت تنظيم الدولة منذ سنتين بدعم أمريكي، صارت الآن غاضبة على الولايات المتحدة، لأن الأخيرة دعمت التدخل العسكري التركي في سوريا.

وأوضح أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا انتهت إلى أن هجوما تركيا مدعوما من أمريكا، يستهدف الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة نفسها، أي أن أمريكا تتقاتل مع نفسها.

وأضاف فرانتزمان أن هذا يعود لاتباع الولايات المتحدة سياستين في سوريا، ففي البداية كانت سياستها مصممة على دعم المعارضة السورية المناوئة لنظام الأسد، لكنها حولت انتباهها إلى مواجهة تهديدات تنظيم الدولة، ولم تعد محاولة تنحية الأسد تشكل أولوية لها.