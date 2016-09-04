البث الحي
منوعات

ناشونال إنترست: سياسة واشنطن جعلتها تحارب نفسها في سوريا

4/9/2016

ناشونال إنترست: سياسة واشنطن جعلتها تحارب نفسها في سوريا

قال الكاتب سيث فرانتزمان في مقال بمجلة ذا ناشونال إنترست الأمريكية إن سياسة الولايات المتحدة جعلتها تحارب نفسها في سوريا، وإن حلفاءها هناك صاروا يتقاتلون في ما بينهم، وإن بعضهم يتهم أمريكا بالخيانة.

وأشار الكاتب إلى أن المجموعة الكردية التي واجهت تنظيم الدولة منذ سنتين بدعم أمريكي، صارت الآن غاضبة على الولايات المتحدة، لأن الأخيرة دعمت التدخل العسكري التركي في سوريا.

وأوضح أن سياسة الولايات المتحدة في سوريا انتهت إلى أن هجوما تركيا مدعوما من أمريكا، يستهدف الأكراد الذين تدعمهم الولايات المتحدة نفسها، أي أن أمريكا تتقاتل مع نفسها.

وأضاف فرانتزمان أن هذا يعود لاتباع الولايات المتحدة سياستين في سوريا، ففي البداية كانت سياستها مصممة على دعم المعارضة السورية المناوئة لنظام الأسد، لكنها حولت انتباهها إلى مواجهة تهديدات تنظيم الدولة، ولم تعد محاولة تنحية الأسد تشكل أولوية لها.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)