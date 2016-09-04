مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط إجراءات أمنية إسرائيلية مشددة

اقتحم 60 مستوطنا يهودياً، اليوم (الأحد) المسجد الأقصى في مدينة القدس، وسط إجراءات أمنية مشددة، فيما حذّر الفلسطينيون من "فرض (إسرائيل) متغيرات جديدة في المسجد".

وقال مدير المسجد "الأقصى"، عمر الكسواني، "اقتحم نحو 60 مستوطنا اليوم المسجد ضمن خمس مجموعات طافت في ساحاته".

وأشار الكسواني، أن السلطات الإسرائيلية شددت من إجراءاتها الأمنية في "الأقصى" ومنعت الشبان الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن (30 عاما)، من دخوله. خلال ساعات اقتحام المستوطنين للمسجد.

وحذّر من أن "الاحتلال الإسرائيلي" يحاول كل يوم فرض متغيرات جديدة في المسجد الأقصى، معربا عن خشيته من تكرار منع الشبان الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد خلال اقتحامه من المستوطنين.

ويشهد المسجد "الأقصى" بالمدينة القديمة، في القدس اقتحامات يومية من المستوطنين اليهود، باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، الأمر الذي يتسبب عادة بمواجهات مع الشبان الفلسطينيين المتواجدين بالمسجد.