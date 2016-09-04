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شاهد: نيوزيلندية تفقد حوالي 100 كغم من وزنها خلال عامين!

4/9/2016

"يالها من رحلة.. من 169 إلى 77 كيلو غراماً!" تلك حكاية الفتاة التي تصدرت عناوين الصحف الأجنبية، حيث استطاعت فقدان 92 كيلو غراماً من وزنها خلال عامين فقط، لتحظى بمتابعة عالية لاسيما من أوساط النساء في نيوزيلندا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن النيوزيلندية سيمون آندرسون (25 عاماً) فقدت 92 كيلو غراماً (202 رطلاً) من وزنها خلال 12 شهراً بعد إجراء عملية جراحية في المعدة، ومن ثم بدأت باتباع حمية غذائية صحية.

وقالت إنها خلال رحلة العامين كانت هناك أوقات تجعلها تحن إلى العودة لنمط حياتها القديمة، لكن دعم الأسرة والأصدقاء جعلا إرادتها أقوى وتحديها لنفسها أكبر، ليصبح وزنها الآن 77 كيلو غراماً (169 رطلاً) فقط، بعدما كانت 169 كغم (372 رطلاً).

خسرت سيمون الجزء الأكبر من وزنها من خلال تغيير اتجاهها في الحياة، وتعديل النظام الغذائي، وممارسة الرياضة، لاسيما بعد عملية جراحية في المعدة أجرتها عام 2014، وقالت إنها بدأت بتناول غذاء صحي بعدها.

كما أجرت عملية جراحية استغرقت حوالي 9 ساعات لإزالة الجلد الزائد وذلك في أواخر عام 2015، ومنذ توثيق رحلتها على إنستغرام جذبت الشابة أكثر من 200 ألف متابع.

واليوم ومن خلال الصور التي وثقت بها سيمون رحلتها، تلحظ التغير التام الذي حدث لها ما غير حياتها للأفضل، ونصحت سيمون بالتخلي عن الأطعمة المُصنّعة، وضرورة ممارسة الألعاب الرياضية.

وجاءت مئات التعليقات تبعث الثقة في النفس، فعلق أحد متابعيها "يجب أن تكوني فخورة جداً بنفسك.. أنت مذهلة وتحفزين الكثيرين على العيش بنمط حياة صحي"، وعلق آخر "تبدين اليوم كفراشة جميلة خرجت أخيراً من الشرنقة".

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