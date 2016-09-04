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شاهد: نيجيريا ترفع رصيدها لـ 5 نقاط بالفوز على تنزانيا

3/9/2016

حقق منتخب نيجيريا لكرة القدم فوزا معنويا على ضيفه التنزاني 1- صفر اليوم السبت في "اويو" ضمن الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم افريقيا المقررة في الغابون مطلع 2017.

وسجل كيليتشي ايهياناتشو الهدف الوحيد للمنتخب النيجيري في الدقيقة الـ(79) من عمر اللقاء.

ورفعت نيجيريا، بطلة 2015، رصيدها إلى 5 نقاط مقابل 10 لمصر التي حجزت بطاقة المجموعة، ونقطة واحدة لتنزانيا.

وضمت المجموعة تشاد التي قررت الانسحاب بعد الجولة الثالثة لأسباب مالية فألغيت نتائجها مع المنتخبات الأخرى.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة الافريقية بطل كل من المجموعات الـ13 بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة التي تلعب فيها الغابون المضيفة وتعتبر مبارياتها ودية لا تحتسب نتائجها.

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