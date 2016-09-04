شاهد: مُحتجّون يطاردون رئيس فنزويلا في شوارع مارغريتا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر قيام عشرات المحتجين بمطاردة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الشوارع أثناء تفقده لأحد مشروعات الإسكان "فيلا روزا" في جزيرة مارغريتا.

وقال النشطاء إن السلطات الفنزويلية اعتقلت أكثر من 30 شخصاً في جزيرة مارغاريتا احتجوا على زيارة قام بها مادورو للجزيرة، أمس السبت، فيما بدا أنه مواجهة علنية نادرة مع زعيم لا يحظى بشعبية.

وقال ألفريدو روميرو، من منظمة حقوق منتدى العقوبات، في تغريدة على تويتر "في الوقت الراهن، هناك أكثر من 30 شخصاً اعتقلوا نتيجة الحادث الذي وقع في فيلا روزا"، ولم تعلق الحكومة على الحادث.

ووفقا لمنتدى العقوبات، فبالإضافة إلى اعتقالات مارغريتا، هناك أكثر من 90 شخصاً آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز منذ احتجاجات يوم الخميس، بينما لم تؤكد الحكومة أرقام الاعتقال.

وكانت حكومة فنزويلا أعلنت الجمعة أنها أحبطت مخططاً للانقلاب هذا الأسبوع وذلك بعد يوم من خروج مظاهرة حاشدة بالعاصمة كراكاس ضد مادورو، في وقت تخطط المعارضة لمواصلة الاحتجاجات.

وبينما أعلن تحالف الوحدة الديمقراطي المعارض جدول التحركات المستقبلية للاحتجاجات، جمعت الحكومة دبلوماسيين أجانب لتعرض أدلة قالت إنها تؤكد وجود مخطط للإطاحة بمادورو.

واندلعت الخميس احتجاجات ضخمة في العاصمة الفنزويلية كراكاس للمطالبة بتنظيم استفتاء حول عزل الرئيس نيكولاس مادورو الذي لم يعد يتمتع بشعبية، وطالبت المعارضة أن ينظم الاستفتاء قبل 10 يناير/كانون الثاني 2017.

وتراجعت شعبية مادورو بعد 17 عاماً من الحكم الاشتراكي بسبب الأزمة الاقتصادية، وتقول المعارضة إن احتجاج الخميس ضم أكثر من مليون شخص فيما بدا أنه أكبر مظاهرة من نوعها منذ أكثر من عقد من الزمان.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية خطيرة جراء هبوط أسعار النفط، كما تعاني أزمة سياسية منذ انتصار المعارضين للحركة التشافية بالانتخابات التشريعية في نهاية 2015، وتخطط المعارضة لمزيد من الإجراءات في الشارع للتصعيد ضد مادورو الذي من المفترض أن تنتهي ولايته في 2019.

من جهته يتهم الرئيس الفنزويلي، الذين انخفضت شعبيته إلى ما يزيد قليلا على 20% وفقاً لاستطلاعات الرأي، المعارضة بالسعي لانقلاب ضده بالتواطؤ مع الولايات المتحدة.