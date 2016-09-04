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شاهد: مظاهرة داخل البحر في الهند.. تعرف على السبب ؟!

4/9/2016

تظاهر العشرات من الصيادين الهنود داخل مياه البحر في جنوب ولاية التاميل للمطالبة بالإفراج عن قواربهم التي صادرتها سريلانكا.

ورفع المتظاهرون أعلاما سوداء، ورددوا هتافات ضد القوات البحرية السريلانكية، مطالبين الحكومة الهندية بخطوات جادة لحل للإفراج عن قواربهم. 

ويخطط الصيادون لبدء إضراب مفتوح عن العمل بدءا من 12 سبتمبر/ أيلول الحالي إذا لم تتحقق مطالبهم قبل ذلك التاريخ.

ووفقا للحكومة الهندية، فإنه تم توقيف 1463 صيادا هنديا من قبل قوات البحرية السريلانكية منذ عام 2014، تم توقيف 222 منهم خلال العام الحالي وحده.

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