شاهد: محمية لرعاية الكلاب الضالة في قطاع غزة

بات في إمكان الكلاب الضالة أن تحظى بمأوى ينهي معاناة بحثها عن الطعام والأمان بعدما أنشأ ضابط سابق في السلطة الفلسطينية أول محمية للكلاب في قطاع غزة الفقير المنهك من الحروب.

فعلى مساحة 2700 متر مربع بمنطقة المغراقة جنوب مدينة غزة، أقام سعيد العر (45 عامًا) الضابط السابق في وحدة سلاح الهندسة ومكافحة المخدرات في الشرطة، هذه المحمية الفريدة من نوعها.

ويقوم، بمساعدة 25 متطوعًا بينهم أربع فتيات، بجمع الكلاب من محيط التجمعات السكنية والمزارع الحدودية مع إسرائيل، ثم يروضها بتعليمها القفز على الحواجز في حظيرة محاطة بالأسلاك الشائكة المغطاة بالقماش. وباتت هذه المحمية تضم أكثر من ستين كلبًا من أنواع مختلفة.

لدى وصول الكلاب الجديدة، تعزل في أقفاص كبيرة لمدة أسبوع لتأهيلها صحيًّا قبل نقلها إلى حظيرة مغلقة وتدريبها هناك لتصبح بعد ذلك جاهزة للإطلاق في المحمية، حيث تلعب مع زوارها كبارًا وصغارًا.

وأسس سعيد العر جمعية «سلالة لرعاية وتأهيل وتدريب الحيوانات» وهي أول منظمة فلسطينية للرفق بالحيوانات، ونالت موافقة وزارة داخلية حركة حماس لإنشاء المحمية.

لكن كثيرًا من سكان غزة يرون أنه من «غير اللائق» تربية كلاب في غزة في ظل الحصار الإسرائيلي والعوز الشديد. ويتساءل جاسر الشيخ (27عامًا) وهو عاطل عن العمل، بشيء من الاستغراب: كيف نربي كلابًا ضالة ونحن لا نجد مَن يرعانا ويطعم أبناءنا؟".

وتلقى سعيد العر تدريبًا لمدة عام في روسيا لتأهيل الكلاب البوليسية وتدريبها.