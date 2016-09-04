شاهد: كوت ديفوار يتأهل للنهائيات رغم تعادله 1-1 مع سيراليون

تفادى منتخب ساحل العاج لكرة القدم فقدان اللقب بتعادله مع ضيفه السيراليوني 1-1 السبت في بواكيه ضمن الجولة السادسة الاخيرة من منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة الى نهائيات امم افريقيا المقررة في الغابون مطلع 2017.

وتقدمت ساحل العاج في الشوط الاول عبر جوناثان كودجيا في الدقيقة الـ(37)، وعادلت سيراليون في الشوط الثاني عن طريق الحجي كامارا في الدقيقة الـ(67).

وصار رصيد ساحل العاج 6 نقاط فحجزت بطاقة التأهل، مقابل 5 لسيراليون و4 للسودان الذي سقط أمس على أرضه أمام الغابون المضيفة 1-2، لكن المباراة تعتبر ودية ولا تدخل نتيجتها في حساب النقاط والترتيب.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة الأفريقية بطل كل من المجموعات الـ13 بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة.