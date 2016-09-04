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شاهد: كلب يقتحم مباراة ليبيا والرأس الأخضر

3/9/2016

شهدت مباراة كرة القدم بين ليبيا والرأس الأخضر واقعة طريفة حيث اقتحم كلب ملعب المباراة وتسبب في إيقافها أكثر من مرة.

وأقيمت المباراة ضمن الجولة الأخيرة  من المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2017 وانتهت بفوز ليبيا بهدفين نظيف.

وتسبب الكلب في إيقاف المباراة في أكثر من مناسبة، بسبب عدم إحكام السيطرة عليه من قبل قوات الأمن المتواجدة بملعب المباراة.

وارتفع رصيد ليبيا إلى 7 نقاط مقابل 9 لمنتخب للرأس الأخضر التي فقدت فرصة أن تكون بين المنتخبات المنافسة على بطاقتي التأهل المخصصتين لأفضل مركز ثان.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة الأفريقية بطل كل من المجموعات الـ 13 بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة التي تلعب فيها الغابون المضيفة وتعتبر مبارياتها ودية لا تحتسب نتائجها.

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