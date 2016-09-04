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شاهد ـ حارس السيسي لكيري: "معاك موبايل بكاميرا"

4/9/2016

أظهر فيديو مصور شخص على ما يبدو أنه من طاقم الرئاسة المصرية وهو يسأل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قبل دخول للقاء الرئيس المصري إذا ما كان بحوزته "هاتف مزود بكاميرا".

ونشر حساب إخباري تابع لوزارة الخارجية الهندية على الإنترنت الفيديو الذى جرى قبل مقابلة وزير الخارجية الأمريكي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبدا كيري مستغربا من سؤال الحارس المصري، ثم تجاهله ومضى في طريقه إلى داخل القاعة التي جرى فيها اللقاء.

وسخر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من "الطلب الغريب" لعضو الرئاسة المصرية، قائلين إنه من البديهي ألا يترك وزير خارجية الولايات المتحدة هاتفه لأي من كان قبل دخوله اجتماع.

وعلق آخرون بجملة مقتبسة عن القيادي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل وهي "أصبحنا أضحوكة العالم".

المصدر : الجزيرة مباشر
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