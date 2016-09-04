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شاهد: طابور مصافحة أوباما.. السيسي آخِر الصف

4/9/2016

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقف بانتظار السلام على الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي حين انصرف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودوا بعد برهة، ولم ينتظر في الصف، انتظرا السيسي حتى حظي أخيرا بمصافحة أوباما.

يأتي هذا خلال افتتاح قمة الـ 20 بمدينة هانغتشو الصينية التاريخية.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا إن الرئيس الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى مع السيسي.

وأضافت الوكالة أن السيسي شكر نظيره الصيني على دعوته لحضور القمة، فيما عبر عن أمله في تعميق التبادلات مع الصين في مجالات الصناعة والاتصالات والتكنولوجيا والزراعة والهيدرولوجيا والمالية والإدارة المحلية والموارد البشرية.

المصدر : الجزيرة مباشر
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