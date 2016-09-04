شاهد: خبر محزن لعشاق الفستق بعد جفاف المياه الجوفية

يشكل الفستق مصدر غنى لمدن بكاملها في جنوب شرق إيران، غير أن التغير المناخي والفوضى الزراعية باتا يهددان زراعة هذا المنتج الذي يأتي في المرتبة الثانية للصادرات الإيرانية بعد النفط.

فبعدما شكلت زراعة الفستق مصدر عيش للمزارعين في محافظة كرمان لوقت طويل، صارت مهددة بانحسار مخزون المياه الجوفية بعد سنوات من الجفاف ومن الزراعة غير المنظمة.

ويعود السبب في هذا الانحسار في المخزون الجوفي إلى حفر 300 بئر خلافا للقانون، وقد اقرت الحكومة برنامجا لمكافحة حفر الآبار وتحديث وسائل الري مقدمة مساعدات للمزارعين تغطي 80 % من تكاليفهم. لكن الاموال المرصودة لا تكفي لمساعدة كل الفلاحين في وقت واحد.وتقول الأمم المتحدة إن إيران تعاني من أزمة مياه في ثلثي محافظاتها وأن المخرون الجوفي انخفض من سبعة الأف متر مكعب للشخص الواحد قبل ستين عاما، إلى الف متر مكعب حاليا.

وعلى مدى قرون طويلة، كانت إيران تتميز بواحد من أكثر أنظمة الري تطورا في العالم، مع أقنية تحت الارض ترفع المياه الجوفية إلى السطح.