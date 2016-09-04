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شاهد: باندا تحتضن رضيعها للمرة الأولى

4/9/2016

قالت حديقة حيوان أتلانتا إن والدة توأمي الباندا العملاق الوحيد في الولايات المتحدة وضعت توأمين آخرين  لتتوج شهرا حافلا بالأحداث لمحبي الدببة ذات اللونين الأبيض والأسود في أنحاء العالم.

وقالت راشيل ديفيز المتحدثة باسم حديقة الحيوان إن الدبة الأم لون لون – البالغ عمرها 19 عاما – وضعت قبل ثلاثة أعوام التوأمين مي لون ومي هوان ومازالا في حديقة الحيوان بولاية جورجيا لكن قد يذهبان في الخريف إلى الصين التي تمتلكهما.

ويصعُب إثبات أو التنبؤ بحمل الباندا المعروف عنه أنه نادر الحدوث في الأسر وخارج الصين.

وتعيش الباندا والتي تعد الأندر في عائلة الدببة في غابات البامبو المرتفعة في جبال غرب الصين بشكل أساسي حيث تقتات تقريبا على أوراق البامبو (الخيزران). ويقدر عددها في البرية حاليا بنحو 1864 باندا.

وجاء نبأ الحمل فيما بلغ توأما باندا ولدا في حديقة حيوان في فيينا 28 يوما أمس (السبت) وورد أنهما بصحة جيدة ولطيفان للغاية..

وفي أتلانتا قالت حديقة الحيوان إن حمل لون لون جرى عن طريق التلقيح الصناعي في 28 من مارس/آذار.

وقالت ديفيز إذا كتب لتوأمي لون لون البقاء فإنهما سيكونا سادس وسابع مولود لها.

ويقول الصندوق العالمي للحياة البرية إن أشبال الباندا تكون ضعيفة للغاية وصغيرة جدا عند مولدها.

لكنها تنمو ليصل وزنها إلى نحو 150 كيلو جراما في مرحلة البلوغ.

وأضافت حديقة حيوان أتلانتا أنه بينما تكون نصف حالات ولادة الباندا تقريبا توائم فإن الأمهات في البرية عادة ما تولي اهتمامها لأحد الوليدين.

وبينما تتابع حديقة الحيوان عن كثب لون لون وشبليها فإنه بوسع العالم كله أن يتابعهم أيضا من خلال كاميرا تبث لقطات حية على موقع "زو أتلانتا دوت أورج".

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