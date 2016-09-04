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شاهد: الفاتيكان يمنح الأم تيريزا لقب قديسة

4/9/2016

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس الأول االيوم لأحد منح لقب قديسة  للراهبة الراحلة الأم تيريزا التي تحولت رمزا عالميا للالتزام بقضايا الفقراء وذلك للجهود التي بذلتها على مدى عقود من أجل الفقراء في الهند.

وتوافد أكثر من 100 ألف شخص لحضور قداس يرأسه البابا فرنسيس في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان لتطويب الأم تيريزا التي ظلت تعمل بين الفقراء في أحياء المدينة الهندية التي تعرف الآن باسم "كولكاتا".

وتعرضت الأم تيريزا ومؤسستها الخيرية لانتقادات خلال حياتها ومنذ وفاتها في 1997، ولكن كاثوليك كثيرين يبجلونها بوصفها نموذجا للشفقة.

 وحضر الآلاف لقاء بابوياً يوم السبت في الفاتيكان حيث تدلت صورة ضخمة مصنوعة من الكتان للراهبة الراحلة من كنيسة القديس بطرس.

والأم تريزا قديسة، وهي راهبة راحلة بذلت جهوداً على مدار نصف قرن من أجل الفقراء في مدينة "كولكاتا" في الهند.

ووصف الرئيس الهندي "براناب موخيرجي" الأم تريزا بأنها "مسيح الفقراء وركيزة الضعفاء والمعذبين".

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