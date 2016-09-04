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رئيسة وزراء اسكتلندا تعترف بتعرضها للإجهاض عام 2011

4/9/2016

رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن – غيتي

اعترفت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرغن بفقدان طفلها في عام 2011 ردا على ما تعتبره موقفا تمييزيا تجاه النساء اللائي ليس لديهن أطفال "خاصة في السياسة".       

وفي رسالة عبر موقع تويتر، بررت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي قرارها  بالإعلان عن تعرضها للإجهاض قائلة "سمحت للصحفي بالمضي قدما والإشارة إلى ذلك الآن على أمل التصدي لبعض الافتراضات والأحكام التي لا تزال تصدر عن النساء – خاصة في السياسة – اللائي ليس لديهن أطفال".

وكانت ستيرغن، وهي متزوجة وليس لديها أطفال، تشير إلى مقابلة خاصة بكتاب أجريت قبل عدة سنوات – وظهرت مقتطفات منها لأول مرة عندما نشرت هذا الاسبوع في صحيفة "صنداي تايمز".       

وأبلغت ستيرغن الصحفي إنها فقدت الطفل أثناء فترة الحمل في سن الأربعين، قبل وقت قصير من الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية، لكنها طلبت أن يظل هذا الأمر سرا.

وكتبت اليوم الأحد على تويتر، "لم يكن قرارا سهلا" الإعلان عن هذه "التجربة المؤلمة."

وكانت ستيرغن منذ فترة طويلة موضع شائعات مفادها أنها ضحت بالحياة الأسرية للعمل في مجال السياسة.

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