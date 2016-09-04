البث الحي
منوعات

استطلاع: معظم الألمان لا يرون أن حياتهم تغيرت بسبب اللاجئين

4/9/2016
لاجئون سوريون في ألمانيا (رويترز)

أوضح استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يرون أن حياتهم الشخصية لم تتأثر بتدفق اللاجئين.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، اليوم الأحد، أن 76% من المشاركين به اتفقوا على أن حياتهم لم تتغير من خلال اللاجئين الذين وفدوا إلى ألمانيا خلال العام الماضي، فيما ذكر 23% فقط أن حياتهم تغيرت مع قدوم اللاجئين، وقال 13% من هؤلاء الأشخاص إن هذا التغيير كان للأسوأ، فيما ذكر 8% منهم أن التغيير كان للأفضل.

ولكن فيما يتعلق بالنظر إلى المستقبل، اختلفت نتائج الاستطلاع؛ حيث أوضح47 % ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم يتوقعون أن حياتهم الشخصية سوف تتغير مستقبلاً بسبب تدفق اللاجئين إلى بلادهم- ولاسيما تغييراً سلبياً؛ فيما أوضحت نسبة مشابهة تقريباً من المشاركين في الاستطلاع أنه لن يكون هناك تغيير في الأعوام القادمة.
جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 501 شخص، وتم إجراؤه في أول سبتمبر/أيلول الحالي.

 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)