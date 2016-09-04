استطلاع: معظم الألمان لا يرون أن حياتهم تغيرت بسبب اللاجئين

لاجئون سوريون في ألمانيا (رويترز)

أوضح استطلاع حديث أن أغلب المواطنين الألمان يرون أن حياتهم الشخصية لم تتأثر بتدفق اللاجئين.

وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، اليوم الأحد، أن 76% من المشاركين به اتفقوا على أن حياتهم لم تتغير من خلال اللاجئين الذين وفدوا إلى ألمانيا خلال العام الماضي، فيما ذكر 23% فقط أن حياتهم تغيرت مع قدوم اللاجئين، وقال 13% من هؤلاء الأشخاص إن هذا التغيير كان للأسوأ، فيما ذكر 8% منهم أن التغيير كان للأفضل.

ولكن فيما يتعلق بالنظر إلى المستقبل، اختلفت نتائج الاستطلاع؛ حيث أوضح47 % ممن شاركوا في الاستطلاع أنهم يتوقعون أن حياتهم الشخصية سوف تتغير مستقبلاً بسبب تدفق اللاجئين إلى بلادهم- ولاسيما تغييراً سلبياً؛ فيما أوضحت نسبة مشابهة تقريباً من المشاركين في الاستطلاع أنه لن يكون هناك تغيير في الأعوام القادمة.

جدير بالذكر أن الاستطلاع شمل 501 شخص، وتم إجراؤه في أول سبتمبر/أيلول الحالي.