أوباما لأردوغان: سنعمل لتقديم المسؤولين عن الانقلاب للعدالة

أوباما وأردوغان خلال اجمتاع على هامش قمة العشرين ـ رويترز

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الإدارة الأمريكية ستعمل مع تركيا للمساعدة في ضمان مثول المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة أمام العدالة.

والتقى أوباما وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة خانجو التاريخية بشرق الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع أردوغان على العمل بشأن سوريا وتخفيف المعاناة الإنسانية هناك.

وأكد أوباما أنه أدان محاولة الانقلاب في تركيا، وقدم الدعم لأردوغان في التحقيقات.

من جانبه، قال أردوغان إنه سيقدم المزيد من المعلومات للولايات المتحدة عن رجل الدين فتح الله غولن الموجود في أمريكا، وتتهمه تركيا بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة.