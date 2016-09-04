البث الحي
منوعات

أوباما لأردوغان: سنعمل لتقديم المسؤولين عن الانقلاب للعدالة

4/9/2016

أوباما وأردوغان خلال اجمتاع على هامش قمة العشرين ـ رويترز

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما لنظيره التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد إن الإدارة الأمريكية ستعمل مع تركيا للمساعدة في ضمان مثول المسؤولين عن محاولة الانقلاب الفاشلة أمام العدالة.

والتقى أوباما وأردوغان على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة خانجو التاريخية بشرق الصين.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه اتفق مع أردوغان على العمل بشأن سوريا وتخفيف المعاناة الإنسانية هناك.

وأكد أوباما أنه أدان محاولة الانقلاب في تركيا، وقدم الدعم لأردوغان في التحقيقات.

من جانبه، قال أردوغان إنه سيقدم المزيد من المعلومات للولايات المتحدة عن رجل الدين فتح الله غولن الموجود في أمريكا، وتتهمه تركيا بقيادة محاولة الانقلاب الفاشلة.

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)