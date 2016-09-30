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واشنطن تنصح النساء الحوامل بتأجيل السفر لـ 11 دولة

30/9/2016

نصح مسؤولون أمريكيون النساء الحوامل  بتأجيل سفرهن إلى 11 دولة في جنوب شرق آسيا بسبب "خطر غير مؤكد للإصابة  بالفيروس زيكا".

ومن بين تلك الدول بروناي وميانمار وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وجزر المالديف والفلبين وتايلاند وتيمور الشرقية وفيتنام.

وجاء في التحذير الصادر عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن فيروس زيكا موجود في مناطق من جنوب شرق آسيا منذ عدة  أعوام وهو متوطن في بعض البلدان وربما يكون العديد ممن هم في تلك المنطقة لديهم مناعة من ذلك الفيروس.

ومع ذلك فإن المسافرين الأمريكيين ليسوا بمأمن من زيكا وقد أصيب عدد ممن زاروا المنطقة. وينتشر زيكا بشكل رئيسي عن طريق البعوض وتظهر على المصابين به أعراض شبيهة بالأنفلونزا .

وبينما قد يتعافى الذين يصابون بزيكا سريعا، فإن الفيروس قد يسبب تشوهات في مخ الأجنة وكذلك اضطرابات عصبية أخرى.

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