محكمة قبرصية تقضي بتسليم خاطف طائرة مصري لبلاده

مصطفى التقط صورا مع بعض ركاب الطائرة

قضت محكمة في قبرص اليوم الجمعة بتسليم مصري لبلاده كان قد خطف طائرة باستخدام حزام ناسف مزيف وحول مسارها إلى الجزيرة في مارس/آذار الماضي.

وقالت وكالة قبرص شبه الرسمية للأنباء إن المتهم سيف الدين مصطفى (59 عاما) لم يتمكن من إقناع محكمة نيقوسيا الجزئية بأنه لن يحصل على محاكمة عادلة في مصر.

وسيطر مصطفى على طائرة كانت تقوم برحلة داخلية بين الإسكندرية والقاهرة وعلى متنها 72 من الركاب وأفراد الطاقم في 29 من مارس/آذار وأمر الطيار بتغيير مساره إلى مطار لارناكا في قبرص.

واستسلم مصطفى بعد ذلك بست ساعات بعد إطلاقه سراح الركاب وأفراد الطاقم تدريجيا من دون أن يصيبهم سوء.

والتقط مصطفى مع بعض الركاب وأفراد الطاقم صورا ذاتية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطف مصطفى الطائرة عندما أظهر للمضيفين ما بدا وكأنه حزام ناسف.

وبعد توجيه الطائرة إلى قبرص طلب مصطفى بالإفراج عن سجينات في مصر والاتصال بزوجته السابقة وهي قبرصية.