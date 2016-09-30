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فيديو: غرق سفينة تحمل 450 طنا من الصودا الكاوية باليابان

30/9/2016

غرقت ناقلة تحمل 450 طنا متريا من هيدروكسيد الصوديوم قبالة الساحل الجنوبي لمقاطعة ياماغوتشي اليابانية اليوم (الجمعة).

وذكرت الشركة المشغلة للناقلة أنه تم إنقاذ جميع أفراد الطاقم المكون من أربعة أشخاص.

ووفقا لقوات خفر السواحل في توكوياما اليابانية، فقد مالت الناقلة لمدة نحو خمس دقائق بعد مغادرة ميناء توكوياما-كوداماتاسو بعد حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة بتوقيت غرينتش).

ورغم أن سبب الحادث ما زال مجهولا فإن قوات خفر السواحل قالت إنها سترسل غواصين للتحقيق في حالة الناقلة والنظر في إمكانية نقل حمولتها إلى سفينة أخرى.

وهيدروكسيد الصوديوم، المعروف أيضا باسم الصودا الكاوية، مادة كيميائية تستخدم في تصنيع المنتجات المنزلية مثل المنظفات والصابون.

تولد هذه المادة حرارة شديدة عند اختلاطها بالماء، ويمكن أن تتسبب في حروق بالجلد.

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