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شاهد| هبوط مركبة الفضاء روزيتا وتحطمها فوق مذنب

30/9/2016

قالت وكالة الفضاء الأوربية إن المركبة الفضائية روزيتا والتي تعرب باسم رشيد هبطت وتحطمت فوق مذنب بعد أن أمضت 12 عاما في ملاحقته عبر أكثر من ستة مليارات كيلومتر في الفضاء.

وصفق العلماء في مركز التحكم بدارمشتات وعانقوا بعضهم البعض بعد أن أظهرت الشاشات انقطاع الاتصال مع هبوط رشيد على سطح المذنب.

وتعقبت المركبة رشيد المذنب 67بي/تشوريوموف-جيراسيمنكو لمسافة تزيد على ستة مليارات كيلومتر في الفضاء لجمع كنز من البيانات التي ستشغل العلماء خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكدت وكالة الفضاء الأوروبية أمس الخميس أن المركبة بدأت "مناورتها التصادمية" التي تضعها على مسار الارتطام بالمذنب خلال 20 دقيقة بعد الساعة 1040 بتوقيت غرينتش اليوم الجمعة.

وستكشف الرحلة معلومات عن الإطار الخارجي للمذنب بما سيمكن  العلماء من فهم كيف تكونت المذنبات علاوة على معلومات عن فجوات قطرها مئة متر بجسم المذنب يعتقد العلماء أنها مهمة لمعرفة كيف ينفث المذنب الغاز والغبار الناتجين عن حرارة الشمس.

وتمكنت رشيد من تحقيق عدة إنجازات غير مسبوقة، من بينها أنها كانت أول مركبة فضاء تدور في مدار مذنب وليس مجرد المرور به لالتقاط الصور من بعيد.

وتساعد المعلومات التي جمعتها "المركبة والمسبار فيلة" الذي وصل إلى سطح المذنب في نوفمبر تشرين الثاني 2014- العلماء بالفعل على فهم كيف تشكلت الأرض والكواكب الأخرى.

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