شاهد: مظاهرات في الأردن احتجاجا على صفقة الغاز مع إسرائيل

تظاهر أردنيون (الجمعة) وسط العاصمة عمّان احتجاجا على توقيع اتفاقية غاز واستيراده من إسرائيل لمدة 15 عاما بصفقة تقدر قيمتها بنحو 10 مليارات دولار.

وكانت الحركة الإسلامية، وحركات شبابية وشعبية ونقابية، دعت إلى تنظيم مسيرة احتجاجية بالتعاون مع "اللجنة التنسيقية للمجموعات المناهضة لاستيراد الغاز"، تحت شعار "اتفاقية الغاز احتلال".

وقال أحد منظمي المسيرة إنها تأتي: "حفاظا على السيادة الوطنية، ورفضا لاتفاقيات الخضوع للعدو، واستنكارا للتطبيع مع العدو الصهيوني".

وارتدى بعض المشاركين في المسيرة قمصانا كتب عليها " غاز العدو احتلال".

وفي مدينة المفرق تم تنظيم وقفة احتجاجية بعد صلاة الجمعة من أمام مسجد المفرق الكبير ضد اتفاقية الغاز رفع خلالها المشاركون شعارات نددت بالاتفاقية و مخاطرها على الشعب الأردني.

وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، منعت الأجهزة الأمنية الأردنية جماعة الكالوتي المعروفة بـ "جك"، من الاعتصام ضد اتفاقية الغاز قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غربي العاصمة عمان.

وقالت "جك" في بيان لها، إن "الأجهزة الأمنية تصدت لمحاولة إقامة اعتصامها، احتجاجا على توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل".

وأكدت الجماعة أن "القوى الأمنية اعتقلت 3 أشخاص بعد دقيقة من وصولهم موقع الاعتصام المنشود ووضعتهم في شاحنة خاصة بالأمن، قبل الإفراج عنهم لاحقا بعد إفهامهم أن الاعتصام في الرابية محظور".

وأوضحت "جك" أن الأجهزة الأمنية أبلغتهم، أن أي نشاط ميداني لهم لا بد من حصوله على ترخيص مسبق.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية وقعت اتفاقية لتزويد الأردن بالغاز من حقل إسرائيلي، ما أثار غضبا شعبيا.

قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن إسرائيل أصبحت من مصدري الغاز الطبيعي بعد الاتفاقية التي أبرمتها مع الأردن بقيمة 10 مليارات دولار.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي له في العاصمة اليونانية أثينا بعد لقاء ثلاثي مع نظيريه اليوناني والقبرصي. وبحث اللقاء مشروعا مقترحا لمد خط أنابيب بحري إلى اليونان بهدف نقل الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وقال شتاينتس: "يبدو أن حوض شرق البحر المتوسط قد يصبح الحدث الكبير القادم في مجال الغاز الطبيعي. ولجعل هذا الأمر ممكنا علينا أن نفكر أولا في وسائل وأساليب للتصدير. ومن أبرز المشروعات الواعدة مد خط أنابيب تحت الماء لنقل الغاز".

ووقعت شركة الكهرباء الأردنية يوم الاثنين الماضي اتفاقية لشراء الغاز من إسرائيل على مدى 15 عاما، وذلك بدءا من العام 2019. وأثارت الصفقة غضبا في الأوساط الشعبية بالأردن.