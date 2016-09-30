شاهد: فلسطينيون يشعلون النيران في صور بيريز ونتنياهو

تظاهر العشرات في قطاع غزة الجمعة رافعين صور ملطخة بالدماء للرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز والرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضرم المحتجون النيران في الصور التي كتب عليها عبارات منها "قاتل".

وكان أوباما ونتنياهو وعدد من المسؤولين قد حضروا جنازة بيريز في وقت سابق اليوم

وحمّل المحتجون نتنياهو وبيريز وأوباما مسؤولية قتل الآلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال في قطاع غزة بغارات شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أخرها في العام 2014، إضافة إلى بناء المستوطنات وطرد الفلسطينيين من أراضيهم وتنفيذ اغتيالات ميدانية بحق الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني.

وخرج المتظاهرون عقب صلاة الجمعة في المسجد العمري، وسط مدينة غزة، بمسيرة عفوية (لم تتم بدعوة رسمية من أي جهة أو فصيل)

وردد المشاركون في المسيرة هتافات غاضبة بحق "بيريز" واصفين إياه بـ"قاتل الأطفال والنساء" و"مرتكب المجازر.

وندّد المشاركون، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة بيريز، وأطلقوا عبارات تستنكر تلك المشاركة.