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شاهد: فلسطينيون يحرقون صور بيريز ويرفضون عزاء عباس

30/9/2016

أحرق مواطنون فلسطينيون في قطاع غزة اليوم (الجمعة) صور الرئيس الإسرائيلي الراحل شيمون بيريز وأعربوا عن رفضهم لمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في جنازة الرئيس الإسرائيلي.

وحمل المحتجون صور بيريز وقد كُتب عليها "قاتل" ولطخت بلون أحمر، في إشارة إلى إشرافه على العديد من المجازر بحق الفلسطينيين.

كما أحرق المحتجون صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وصور الرئيس الأمريكي باراك أوباما، عقب جنازة بيريز التي شيعت صباح اليوم من القدس المحتلة بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية المصري سامح شكري.

كما دانت حركة حماس مشاركة الرئيس الفلسطيني في جنازة بيريز، وقال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس إن بيريز "مجرم"، وإن حضور عباس للجنازة أضفى شرعية على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتجدر الإشارة إلى أن النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي قد رفضوا أيضا المشاركة في الجنازة، وقالوا إن بيريز له تاريخ من المجازر ضد الفلسطينيين وسبب العديد من مآسي الشعب الفلسطيني.

وتوفي بيريز يوم الأربعاء 28 من سبتمبر/أيلول الجاري عن عمر يناهز 93 عاما.

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