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شاهد: رضيع بنغالي في سن الثمانين يلفت أنظار العالم!

30/9/2016

فوجئ الأطباء بإحدى مستشفيات بنغلاديش، بولادة طفل تظهر عليه أعراض الشيخوخة كما لو كان رجلاً في الثمانين، فضلاً عن شعر كثيف في الظهر! وفقاً لما نشرته صحف ديلي ميل وميرور وذا صن البريطانية.

وظهرت التجاعيد المفرطة على وجه وجسد الرضيع "ماغورا" بالإضافة إلى العيون الجوفاء المنكمشة وطبقة سميكة من الشعر على ظهره، وهو خلل جيني نادر "متلازمة بروغيريا HGPS" يصيب واحدا من بين 4 ملايين جنين، ويحرم الأطفال من الحصول على حياة طبيعية.

لكن والدي الرضيع عبرا عن سعادتهما لولادة ابنهما "ماغورا" ووصفوه بـ"المعجزة" وعبر والده بيسواجيت باترو عن رضاه التام بشكل ابنه وقبوله به شاكراً الله على أن رزقه إياه، ومشيرا إلى أن أسرته مكونة من 4 أفراد.

وأشار باترو وزوجته بارول إلى تهافُت الناس من أنحاء بنغلاديش لإلقاء نظرة عليه، ولفتا إلى أن الأطباء أكدوا إيجابية حالة ماغورا ونمو الرضيع بشكل صحي على الرغم من أن معظم الأطفال المصابين بتلك الحالة لا يعيشون بعد سن الـ13.

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