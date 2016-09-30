شاهد: جهاز استنشاق يحمي الرئتين بـ 22 دولارًا

تمكن علماء من تطوير جهاز استنشاق لحماية الرئتين من تلوث الهواء، بإمكانه مساعدة الملايين ممن يتعرضون للهواء السام على تفادي آثاره المدمرة.

ومن المتوقع أن يكون الجهاز متاحًا من دون وصفة طبية في الأشهر المقبلة، بتكلفة تبلغ حوالي 20 يورو (22 $ دولارا).

ويستخدم جهاز الاستنشاق الحديث جُزيئاً وُجد للمرة الأولى في بكتيريا موجودة "بالصحراء المصرية" بإمكانه تثبيت المياه على سطح خلايا الرئة ليشكل طبقة واقية.

وطورت شركة الأجهزة الطبية الألمانية بيتوب (Bitop) جهاز الاستنشاق الجديد اعتماداً على الجزيء المعروف باسم (Ectoine) إكتوين.

ويمثل تلوث الهواء أزمة صحية عالمية تودي بحياة ما يزيد على 3 ملايين شخص سنوياً، ولطالما ارتبط بأمراض القلب والرئتين والسكتات الدماغية.

وبحسب تقرير سابق نشره البنك الدولي، تُكلف الآثار الناجمة عن تلوث الهواء حوالي 5 تريليون دولار.

ويحتاج العالم بشدة للتحرك لتنقية الهواء، إلا أن تقليل انبعاثات المركبات وغيرها من المصادر سيستغرق العديد من السنوات، ما يعني أن إيجاد طرق لتقليل الضرر الحالي يُعتبر أمراً حيوياً.

ويعمل استنشاق هذا المركب على الوقاية من الضرر الذي تسببه جزيئات الهواء الملوثة التي قد تؤدي إلى الإصابة بالربو أو بسرطان الرئة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن.

وجرى اختبار جهاز الاستنشاق على 3 مجموعات صغيرة من المرضى المعرضين لخطر تلوث الهواء بسبب إصابتهم بالربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن أو التهاب الشعب الهوائية، وستُنشر النتائج الإيجابية قريباً وفقاً لما قاله مسؤول بالشركة المصنعة.