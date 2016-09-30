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شاهد: توقف مباراة "تنس" تأثُراً بـ"لقاء طفلة تائهة بأمها"!

30/9/2016

تسببت لحظة عاطفية وإنسانية مؤثرة للغاية حول لقاء طفلة تائهة بأمها، إلى توقف مباراة كرة المضرب "التنس" في استاد ماناكور بجزيرة مايوركا الإسبانية، وفق ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتوقفت المباراة بين اللاعبين، الإسباني رافائيل نادال (30 عاماً) والأسطورة الأمريكي جون ماكنرو (57 عاماً)، حينما سمعا ضجة وصراخ أم فقدت طفلتها وسط حشد الجمهور الذي تجاوز الـ7000 مشجع، ونادت الأم بأعلى صوتها على ابنتها الصغيرة "كلارا".

وشاركها الجمهور في النداء على الطفلة التائهة التي انتبه إليها بعض المشجعين وهي تبكي بحثاً عن أمها، فلفتوا نظر الأم التي هرولت بسرعة نحو طفلتها في حالة انهيار، وتوقفت المباراة تأثراً بتلك اللحظة العاطفية حيث احتضنت الأم ابنتها في عناق طويل ومؤثر جداً أبكى العديد من المتفرجين، حتى إن الجمهور صفق لهما تأثراً بتلك اللحظة العاطفية.
 
 
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