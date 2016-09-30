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شاهد: بكاء متطوع بالدفاع المدني السوري فرحا بإنقاذه رضيعة

30/9/2016

بث ناشطون سوريون مقطعا لأحد رجال الدفاع المدني وهو يبكي بعد أن تمكن من إنقاذ رضيعة حبست لساعات تحت أنقاض منزلها في إدلب.

ويظهر في الفيديو المتطوع وهو يبكي بشدة ويحتضن الطفلة بشدة وهو يبكي فرحا بإنقاذ الطفلة التي يبدو أنها لم تتجاوز العام.

ويطلق على مجموعة الدفاع المدني السوري اسم "الخوذ البيضاء" وتعمل بشكل تطوعي في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا وتأسست عام 2013.

وقد حصلت المجموعة على جائزة رايت لايفليهود السويدية الأسبوع الماضي، وهي الجائزة التي كثيرا ما يشار إليها باسم جائزة "نوبل البديلة".

يأتي هذا بينما تواصل طائرات النظام السوري والطائرات الروسية قصف مناطق المدنيين في حلب وإدلب ومناطق أخرى من سوريا.

وقدرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة أن 338 شخصا قد لقوا حتفهم بسبب القصف الروسي والسوري شرق حلب خلال الأسابيع الأخيرة بينهم 106 أطفال، بينما أصيب 846 آخرون بينهم 261 طفلا.

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