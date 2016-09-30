شاهد| الطيران الروسي يحرق ويدمر بيوت ومستشفيات حلب

يقول سكان مناطق تسيطر عليها المعارضة في حلب السورية إن حملة جوية بدعم روسي ضد مدينتهم تستهدف المدارس والأسواق والمستشفيات.

وأظهرت لقطات فيديو صُورت يوم الأربعاء (28 من سبتمبر/أيلول) بنايات تحترق ومشاهد للدمار في بضعة أحياء من المدينة.

وقال الدفاع المدني السوري إنهم يفتقرون إلى الموارد الكافية لكي يتمكنوا من التصدي لمثل هذا العدد الكبير من الحرائق والحالات الطارئة.

وتدور معارك شرسة بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة شمالي ووسط مدينة حلب اليوم الجمعة (30 من سبتمبر/أيلول) بعد أسبوع من بدء هجوم للجيش السوري لاستعادة السيطرة على المنطقة بالكامل بدعم من روسيا.

وهناك روايات متضاربة عن نتيجة معارك اليوم الجمعة. وقال المرصد ومصدر عسكري سوري إن القوات الحكومية انتزعت السيطرة على أراض شمالي حلب ومبان في وسط المدينة.

في حين نفت مصادر من المعارضة أي تقدم جديد للقوات الحكومية شمالي المدينة بعد سيطرتها على منطقة مخيم "حندرات" إلى الشمال من حلب أمس (الخميس).

وبدأ جيش النظام السوري وحلفاؤه هجوما تدعمه روسيا قبل أسبوع بهدف السيطرة على منطقة شرق حلب الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة حيث يعيش أكثر من 250 ألف شخص.

وحلب مقسمة منذ أربع سنوات بين مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وأخرى في قبضة المعارضة.