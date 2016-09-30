شاهد: استعادة لوحتين لـ "فان جوخ" بعد 14 عاما من سرقتهما

استعادت الشرطة الإيطالية لوحتين من لوحات الفنان العالمي فان جوخ كانتا قد سرقتا من متحف في أمستردام عام 2002.

وقال مسؤولون في متحف "فان جوخ" إنه تمت استعادة اللوحتين بعد إجراء تحقيق واسع ومستمر من قبل مدعيين إيطاليين ومسؤولين في مكافحة الجريمة المنظمة.

وأعلنت الشرطة الإيطالية أن اللوحتين في حالة جيدة، موضحة أنه تمت استعادتهما من مافيا مدينة "نابولي".

وأفادت تقارير صحفية بأن اللوحتين كانتا ضمن أصول أخرى تقدر بملايين اليورو تم العثور عليها في حيازة جماعة "كامورا".

يذكر أن سرقة اللوحتين، اللتين وصفتا بأنهما لا تقدران بثمن، أدت إلى انتقاد الأنظمة الأمنية في كبرى متاحف الفن العالمية.