شاهد: إيقاف لاعب في تشيلي 4 أعوام لركله منافساً في وجهه

قرر اتحاد تشيلي لكرة القدم إيقاف الحارس كلاوديو أباركا لمدة أربع أعوام بعدما ركل أحد لاعبي المنافس في وجهه مما أدى إلى كسر فكه خلال إحدى مباريات دوري الدرجة الثالثة.

وركل أباركا حارس مرمى فريق خينيرال فيلاسكيز وجه دييجو دياز، أحد لاعبي فريق إستاسيون سنترال المنافس، ما تسبب في كسر فك دياز إلى ثلاثة أجزاء.

وألقت الشرطة القبض على الحارس ليقضي بالسجن ليلة كاملة قبل إطلاق سراحه بشكل نهائي بشرط عدم التعرض لدياز.

وتم نقل دياز إلى إحدى المستشفيات ليقضي بها ليلة تم خلالها إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعلاجه قبل أن يخرج.