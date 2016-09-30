شاهد: أكاديمي مصري: نظام السيسي "ديوث"

وصف أكاديمي مصري نظام عبد الفتاح السيسي بأنه نظام "ديوث" وذلك تعليقا على مطالبة عضو بمجلس النواب المصري بالكشف عن "عذرية" طالبات الجامعات بهدف الحد من ظاهرة الزواج العرفي بين طلاب الجامعة.

وكان النائب إلهامي عجينة، قد طالب بإجراء كشف للتأكد من عذرية الفتيات لمواجهة ظاهرة الزواج العرفي.

وتعليقا على هذا قال الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان والعضو بحركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، في تصريحات لقناة "النهار" الفضائية، إن هذا النائب" لا يحق له الحديث بهذه الطريقة، وهو تعود دائما على أن يأتي بكل ما هو مخالف".

وأضاف القزاز: "وأنا أظن من يتحدث عن إباحة الكشف عن عذرية الطالبات وغيره أعتقد أنه ديوث في عهد ديوث".

وتابع قائلا: "ولقد سبق أيضا وأن مارس اللواء عبد الفتاح السيسي وقت أن كان مديرا للمخابرات هذا الفعل واعترف به عندما تحدث عن كشف عذرية الفتاة سميرة إبراهيم، فهو يريد أن ينافق ويقلد هؤلاء".

وكانت المخابرات الحربية المصرية قد اتهمت بممارسة هذا الإجراء عقب ثورة يناير/كانون ثان 2011 ضد عدد من الفتيات المعتقلات، ومن بينهن الناشطة سميرة إبراهيم. وكان الرئيس المصري يرأس المخابرات الحربية في ذلك الوقت.

وتجدر الإشارة إلى أن قناة "النهار" قد حذفت هذه المداخلة من الحلقة على قناتها على موقع يوتيوب.

