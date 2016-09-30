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رئيس الفلبين يشبه نفسه بـ "هتلر" ويرحب بقتل 3 ملايين شخص

30/9/2016

رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي- رويترز

شبه رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي نفسه على ما يبدو بالزعيم النازي أدولف هتلر وقال إنه يسعده القضاء على ثلاثة ملايين من مدمني وباعة المخدرات في البلاد.

وفي خطاب ألقاه لدى وصوله إلى مدينة دافاو عقب زيارة لفيتنام قال دوتيرتي للصحفيين إن منتقديه يصورونه كما لو أن بينه وبين هتلر صلة قرابة.

وقال مشيرا إلى قتل هتلر لملايين اليهود "هناك ثلاثة ملايين مدمن للمخدرات (في الفلبين) يسعدني ذبحهم."

وأضاف "إذا كانت ألمانيا لديها هتلر فالفلبين سيكون لديها…" وتوقف وأشار إلى نفسه.

وتابع قائلا "تعرفون ضحاياي. أود لو كانوا جميعا مجرمين للقضاء على مشكلة بلادي وإنقاذ الجيل القادم من الهلاك."

وانتخب دوتيرتي في مايو أيار إثر برنامج انتخابي تعهد فيه بالقضاء على المخدرات والفساد في الدولة ذات المئة مليون نسمة.

وتسلم دوتيرتي في 30 من يونيو/ حزيران ومنذ ذلك الحين قتل أكثر من 3100 شخص غالبيتهم من مدمني وباعة المخدرات في عمليات للشرطة وحالات قتل على أيدي أفراد لجان أمن أهلية.

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