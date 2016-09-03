فيديو: تشييع جثمان الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف

شُيع اليوم (السبت) جثمان الرئيس الأوزبكي إسلام كريموف بمسقط رأسه في سمرقند بحضور عدد من الشخصيات العالمية..

وشارك في مراسم تشييع الجثمان بميدان ريجستان التاريخي بالمدينة عدة آلاف من المواطنين، وذلك حسبما ذكرت تقارير إعلامية واردة من أوزبكستان اليوم السبت.

وقالت التقارير إن رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف توجه إلى أوزبكستان التي تسكنها أغلبية مسلمة للمشاركة في مراسم التشييع..

وكان كريموف يحكم أوزبكستان منذ 1989 بسياسة القبضة الحديدية.

وأعلنت وفاة كريموف عن 78 عاما أمس الجمعة بعد عدة أيام من إصابته بسكتة دماغية.

ويعتبر الرجل الأقوى الآن في البلاد بعد رحيل كريموف رئيس الوزراء شوكت ميرزياييف الذي تحدث على هامش مراسم التشييع مع مدفيديف عن العلاقة المستقبلية بين البلدين.

وكان ميرزياييف كلف رسميا بترتيب مراسم دفن كريموف في المقبرة الفاخرة شاه زنده بسمرقند.

ويتولى شؤون الرئاسة مبدئيا الآن بصورة رسمية رئيس مجلس الشيوخ نعمة الله يولداشيف.

وكانت جثة كريموف نقلت صباح اليوم إلى مطار العاصمة طشقند، وعرض التلفزيون الرسمي العديد من المواطنين وهم يلقون الزهور على الموكب الجنائزي.

وقامت قوات أمن بتأمين الموكب، وأشار التلفزيون إلى أنه بعد نقل النعش إلى سمرقند وهي مسافة تستغرق ساعة تقريبا بالطائرة، سجي جثمان كريموف بالقرب من والديه.

وتعتبر هذه أول جنازة تشيع إلى مقبرة شاه زنده منذ أن دفن فيها العالم الإسلامي عثمان عليموف قبل عقود.

وأشارت وكالة تاس للأنباء إلى أن قوات الأمن أحاطت بعد انتهاء المراسم بالقبر الذي غطي بالورود البيضاء.

حضر مراسم التشييع وفود من 17 دولة كما قالت الوكالة، من بينهم رؤساء أفغانستان وطاجيكستان وتركمانستان، وأعلنت الحكومة الحداد الوطني ثلاثة أيام.