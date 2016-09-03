فيديو:الكاميرون تعبر غامبيا بهدفين بتصفيات أمم أفريقيا

فاز منتخب الكاميرون لكرة القدم على نظيره الغامبي بهدفين نظيفين السبت في "ليمبي" ضمن مباريات الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة عشرة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا المقررة في الغابون مطلع 2017.

وسجل بنغامان موكاندحو (35 من ركلة جزاء) وكارل توكو ايكامبي (53) الهدفين.

ورفعت الكاميرون التي ضمنت بطاقة التأهل من الجولة الخامسة، رصيدها إلى 14 نقطة مقابل 8 لموريتانيا و7 لجنوب أفريقيا ونقطتين فقط لغامبيا.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة الأفريقية بطل كل من المجموعات الـ 13 بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة التي تلعب فيها الغابون المضيفة وتعتبر مبارياتها ودية لا تحتسب نتائجها.