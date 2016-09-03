البث الحي
منوعات

فيديو:الكاميرون تعبر غامبيا بهدفين بتصفيات أمم أفريقيا

3/9/2016

فاز منتخب الكاميرون لكرة القدم على نظيره الغامبي بهدفين نظيفين  السبت في "ليمبي" ضمن مباريات الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة عشرة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات أمم إفريقيا المقررة في الغابون مطلع 2017.

وسجل بنغامان موكاندحو (35 من ركلة جزاء) وكارل توكو ايكامبي (53) الهدفين.

ورفعت الكاميرون التي ضمنت بطاقة التأهل من الجولة الخامسة، رصيدها إلى 14 نقطة مقابل 8 لموريتانيا و7 لجنوب أفريقيا ونقطتين فقط لغامبيا.

ويتأهل إلى نهائيات البطولة الأفريقية بطل كل من المجموعات الـ 13 بالإضافة إلى صاحبي أفضل مركز ثان في 12 مجموعة وتستثنى المجموعة التاسعة التي تلعب فيها الغابون المضيفة وتعتبر مبارياتها ودية لا تحتسب نتائجها. 

المزيد من منوعات

لأول مرة عالميا.. لحوم دجاج صناعية للبيع في سنغافورة

لحم دجاج مصنع في المعمل (رويترز)

شاهد: صياد يعثر على أكبر قطعة عنبر في العالم.. كم تبلغ قيمتها؟

صياد تايلندي على "قطعة عنبر كبيرة" وصفتها وسائل إعلام بأنها الأكبر في العالم (مواقع التواصل الاجتماعي)

كشف غموض اختفاء المسلة المعدنية من صحراء ولاية يوتا الأمريكية

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

شاهد: شرطي سريع البديهة ينقذ رضيعا توقف عن التنفس (فيديو)

شرطي رضيعا توقف عن التنفس ( مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

القبض على مسنة حبست ابنها 30 عاما داخل شقة

الشرطة السويدية تداهم الشقة المحتجز بها الابن (الفرنسية)

البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)

بينهم "محمد بن زايد".. استعدادات في السودان لمقاضاة شخصيات إماراتية وليبية

محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي (وكالات)

ترمب: نحاول أن نكمل ولاية ثانية وإلا سأراكم من جديد بعد 4 سنوات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (رويترز)